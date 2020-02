Man brengt zijn homovriend steekwonden toe uit jaloezie

Bij een ruzie tussen een homostel in Suriname, is dinsdagochtend één gewonde gevallen. Een man zou uit jaloezie zijn homovriend met een mes hebben verwond, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Het slachtoffer liep twee steekverwondingen aan zijn linker onderbuik en linker onderarm op en moest medisch worden behandeld schrijft de krant. Na de daad verliet de dader de plaats en is nog steeds voortvluchtig.

Het slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Zijn gezondheidstoestand is niet levensbedreigend; hij is aanspreekbaar en heeft aangifte gedaan bij de politie schrijft Times.