VIDEO: Documentaire ‘Onze Jongens in de Jungle’ in première

Op zondag 9 februari gaat in Nederland de documentaire ‘Onze Jongens in de Jungle‘ in première. De film gaat over verhalen van Nederlandse soldaten die hun dienstplicht in Suriname vervulden. Het is een bijzondere film uit een vergeten koffer, over Nederlandse oud-militairen in Suriname.

Regisseur Jelmar Hoekstra had op zolder een houten koffer met spullen van zijn oom gevonden die in Suriname was geweest. In de koffer zat een kapmes, een dagboek en wat oude filmbeel­den. Hieruit kwamen persoonlijke verhalen van de inmiddels bejaarde Nederlandse dienstplichtigen en beroepsmilitairen.

Het resultaat is een onderhoudend filmdocument geworden vol nostalgie, avontuur en soms tragiek. Te zien zijn sterk verbeterde 8 mm opnames van jonge mannen die op piranha’s vissen, zich met een kapmes door het oerwoud banen of de gevolgen van een noodlottig ongeval met een antitankmijn schrijft dagblad BN/De Stem .

In deze raamvertelling wordt uniek archiefmateriaal met verhalen van toen verbonden met verhalen van nu. Afgewisseld met gesprekken met zeventigers en soms tachtigers die, terug in Suriname, terugblikken op hun tijd in de voormalige kolonie aldus de krant. Het van oorsprong zwart-wit beeld werd met moderne apparatuur ingekleurd.

De première van de film komend weekend in het Chasse Theater in Breda, zal niet ongezien voorbij gaan. Voor het theater zal die dag legermaterieel worden neergezet dat in Suriname werd gebruikt.