Verwijderde drempels Julianaweg in Moengo weer geplaatst

De drempels van de Julianaweg in Moengo die verwijderd waren in verband met de 44e Srefidensi defilé zijn weer geplaatst.

Het ministerie van Openbare Werken had de drempels verwijderd voor een vlot verloop van de Surinaamse parade. Daarbij werd toen aangegeven dat die na 25 november weer geplaats zouden worden.

Niet een ieder vond de handeling van het ministerie correct. Velen vonden dat de drempels niet verwijderd moesten worden en beschouwden het als een onnodige uitgave van de staat. Anderen vroegen zich af als de drempels weer daadwerkelijk geplaatst zouden worden.

De 44e Srefidensi-viering van Suriname werd vorig jaar voor het eerst gehouden te Moengo in het district Marowijne. Vanaf 2010 hanteert regering Bouterse een roulatiesysteem voor de centrale viering. Elk jaar komt een ander district aan de beurt. Welk district dit jaar aan de beurt is, is nog niet bekend gemaakt.