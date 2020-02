Vernielde omrastering zeedijk Coronie hersteld

De vernielde omrastering van de zeedijk te Totness in het district Coronie is hersteld. De omrastering was wederom vernield door loslopend vee.

Volgens districtscommissaris Remie Tarnadi is loslopend vee een maatschappelijk probleem in het district. Hij doet een dringend beroep op alle veehouders om vernielingen van gemeenschapsgoed niet in de hand te werken.

De burgervader laat weten dat er niet geschroomd zal worden om conform artikel 67 lid 1 en 2 van de Surinaamse Politiestrafwet te handelen. De veroorzaakte schade zal verhaald worden op de verantwoordelijke veeboeren in Suriname.

Ook de bewoners van het ressort Johanna Maria en het woongebied Totness ondervinden last van loslopend vee. Tarnadi hoopt dat de overheid spoedig een lokatie identificeert voor de aanleg van een algemene stalweide. Dit zodat veeboeren die geen plek hebben gefaciliteerd kunnen worden.

Loslopend vee bij de dijk.