Cubaanse artsen gereed om aan de slag te gaan

De groep van 50 Cubaanse artsen die medio vorig jaar zijn gearriveerd in Suriname zijn gereed om aan de slag te gaan. De artsen die in de afgelopen maanden een inburgeringstraject hebben doorlopen, zijn volledig klaargestoomd om de samenleving van eerstelijnszorg te voorzien. Dit meldt Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse Artsenmissie aan het Nationaal Informatie Instituut.

Noordzee benadrukt dat het voornaamste doel van de overheid met deze missie is het steeds versterken van de eerstelijnszorg. Eind januari zijn de inspecties op de werk- en woonplekken bestemd voor deze artsen afgerond. Vanaf 1 februari zijn een deel van de artsen naar hun standplaatsen gezonden. De rest van de groep zal vanwege de afstand en technische aspecten ietwat later in de maand hun standplaats bereiken.

De artsen zijn ondergebracht bij poliklinieken van de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst. De groep zal voor een periode van 3 jaar worden ingezet, waarna mogelijkheden voor eventuele verlenging van de samenwerking zal worden bekeken. “Ik kan u geruststellen dat deze groep na een inburgering van zeven en een half maanden staat te popelen om hun kennen en kunnen te tonen aan de Surinaamse samenleving”.

De coördinator twijfelt niet aan de kwaliteit van de zorg die de artsen zullen bieden. “Het zijn artsen die in verschillende landen reeds hun krachten hebben gegeven.”