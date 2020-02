Twee mannen aangehouden in zaak van gedumpt lijk 16-jarige

De Surinaamse politie heeft twee mannen aangehouden in de zaak van de vermoorde 16-jarige Dion Beeldstroo. Het gaat om twee mannen van respectievelijk 18 en 54 jaar oud, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vanmorgen.

Ook het vuurwapen dat bij het strafbaar feit werd gebruikt, een jachtgeweer, is aangetroffen en in beslag genomen schrijft de krant. Volgens dWT was een van de verdachten goed bevriend met het latere slachtoffer en hebben ze beiden toegegeven bij de moord betrokken te zijn.

Het lichaam van Dion Beeldstroo werd op 28 januari in verre staat van ontbinding aangetroffen aan de Zwampweg. Hij had een schotwond aan zijn wang, dat afkomstig bleek van een kogel uit het in beslag genomen jachtgeweer.

In eerste instantie was niet duidelijk van wie het aangetroffen stoffelijk overschot was. Maar doordat er lugubere foto’s van het lijk via Facebook verspreidt werden, kwam de familie erachter dat het om Dion ging.

De tiener werd eerder in verband gebracht met een poging tot roof op een ondernemer, die op de rovers zou hebben geschoten via zijn deur. Dit is echter niet het geval, blijkt uit onderzoek van de politie.