De bekende Surinaamse stand-up comedian Pres Juriaantje, is afgelopen zaterdag in het huwelijk getreden. Cleon Juriaans , zoals hij in het echt heet, deelde en foto van hem en zijn kersverse echtgenote Sefaina Forster op Facebook.

Cleon Juriaans begon in 2014 met zijn comedy carrière. Hij postte een video op Facebook en werd bekend. De bijnaam Pres Juriaantje heeft hij sinds zijn schooltijd.