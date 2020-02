Man beroofd nadat hij jongeman telefoon leende om te bellen

De man die vorige week donderdag gewond raakte bij een roofoverval in Suriname, werd door een jongeman benaderd met de vraag of hij even kon bellen met zijn telefoon. Het slachtoffer leende de telefoon aan de jongeman, die er vervolgens mee wegrende. Dat vertelde een van zijn ouders aan Waterkant.Net.

“Mijn zoon, 22 jaar oud en hard werkend, heeft hem toen achtervolgd. Hij heeft met die rover gevochten en flinke slagen moeten incasseren. Het gevolg was een steekverwonding in zijn rechter onderarm en kapverwonding rechts van zijn hoofd” aldus de ouder.

Na de daad koos de rover het hazenpad. Het slachtoffer dat behoorlijk bloedde, werd door een security guard van Newmond geholpen.

“Het gaat goed met hem. Hij kan nu niet werken vanwege de verwondingen maar ik dank onze Heiland en Schepper dat mijn zoon leeft. We danken Hem die het leven geeft en ons beschermd” zei de ouder tegen Waterkant.