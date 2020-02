16-jarige doodgeschoten om chantage na samenzwering tot roof

De Surinaamse politie heeft zojuist meer details vrijgegeven inzake de dood van de 16-jarige tiener Dion Beeldstro. Beeldstro zou doodgeschoten zijn door de 18-jarige Vidjai J. omdat Beeldstro hem chanteerde, na samenzwering tot beroving.

Volgens de politie moet Vidjai de 16-jarige Beeldstroo hebben aangezet om bij hem thuis een beroving te plegen, hetgeen Beeldstroo ook deed samen met een andere man. De beroving mislukte omdat huisgenoten van Vidjai kans zagen uit de woning te rennen en hulp te roepen.

Beeldstroo begon Vidjai daarna te chanteren en vroeg om zwijggeld. Vidjai betaalde hem een bedrag, maar Beeldstroo eiste meer geld van hem. De 53-jarige Paino C. gaf Vidjai toen een jachtgeweer waarmee hij Beeldstroo moet hebben dood geschoten.

Vervolgens dumpte hij diens lijk in de trens schrijft het Korps Politie Suriname. Paino is hangende het onderzoek ook in verzekering gesteld. Ene jongeman bekend als Chivos heeft Vidjai vermoedelijk geholpen om Beeldstroo van kant te maken.

Chivos en de kompaan van Beeldstroo zijn nog voortvluchtig. De recherche van Regio Midden is belast met het onderzoek in deze zaak.