Bromfietser zwaargewond na aanrijding door automobiliste met vervallen rijbewijs

De Surinaamse politie heeft een vrouwelijke automobilist aangehouden die met een vervallen rijbewijs reed en vorige week een bromfietser heeft aangereden op de kruising van de drs. Abel- en de Gouverneurstraat in Nickerie. Deze bromfietser raakte daarbij zwaargewond.

De politie van het bureau Nickerie kreeg op dinsdag 28 januari de melding van een aanrijding met zwaar lichamelijke letsels. Bij aankomst op de locatie werden beide partijen op de plek aangetroffen.

De 65-jarige bromfietser N.J. werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum Nickerie (M.M.C), alwaar hij ter verpleging in de ziekeninrichting is opgenomen. Het slachtoffer heeft volgens de behandelende arts een schedelbasis- en een ribfractuur opgelopen.

De autobestuurster N.S. die als de veroorzaakster is aangemerkt, werd op woensdag 29 januari voorgeleid en is na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Haar rijbewijs is sinds 14 augustus 2019 vervallen aldus het Korps Politie Suriname vandaag.