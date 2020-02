Stroompaal EBS beschadigd na verkeersongeval Lalla Rookhweg

Er gaat bijna geen dag voorbij in Suriname of er wordt weer een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname beschadigd door het verkeer. Ook afgelopen weekend was het weer raak bij een verkeersongeval aan de Lalla Rookhweg.

Op de kruising met de Cocobiacoweg reden een personenwagen en een vrachtwagen tegen elkaar aan. Daarbij raakte een van de voertuigen ook een stroompaal, die los schoot maar bleef hangen aan de kabels zoals op onderstaande foto te zien is.

Er vielen geen gewonden maar de materiƫle schade was groot. Technici van het Surinaamse energiebedrijf hadden de handen vol om de situatie te normaliseren.

De stroompaal in kwestie: