Scholier lost schoten op schoolbus en wordt daarna met hamer geslagen

De politie van het bureau Zanderij heeft vorige week een 18-jarige scholier van een LBO school aangehouden die enkele schoten met een gas buks op een schoolbus zou hebben gelost. Hij zou het gemunt hebben op een 19-jarige MULO scholier, die de schutter daarna met een hamer te lijf ging. Volgens het Korps Politie Suriname leven de twee, die op school te Wit Santi zitten, reeds geruime tijd in onmin met elkaar.

De 19-jarige Sivan K., scholier van de Mulo school stapte op die bewuste dag na school in de schoolbus, die daarna de LBO school aandeed om andere leerlingen op te halen. Op een bepaald moment loste de 18-jarige Mulleri G. enkele schoten met een gas buks op de schoolbus waarin Sivan met andere scholieren zat. Gelukkigerwijs raakten geen van de scholieren in de bus gewond.

Sivan werd boos, stapte gewapend met een hamer in zijn hand uit de bus en bracht Mulleri hiermee een slag in zijn gezicht ter hoogte van zijn oor. Mulleri liep een fractuur op en werd voor medische hulp afgevoerd naar de RGD poli te Zanderij. De gewonde scholier is voor verdere medische behandeling verwezen naar de KNO arts.

Beide scholieren zijn aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld op vrijdag 24 januari jongstleden. Zowel de gas buks als de hamer zijn in beslag genomen meldt de Surinaamse politie zojuist.