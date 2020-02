Politie houdt carwash beheerder met hasj aan

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen week een 41-jarige man, die hasj in zijn bezit had, aangehouden. Volgens de Surinaamse politie gaat het om de beheerder van een carwash.

De aangehouden man, Desiré F., werd op dinsdag 28 januari tijdens een inval van de politie aan de Hogestraat in de kraag gevat. Desiré die beheerder is van de carwash aldaar, had verschillende blokken hasj in zijn bezit en een groot som geld.

De drugs en het geld, dat vermoedelijk de opbrengst is van de drugsverkoop, is in beslag genomen. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.