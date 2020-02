Memre Kaseko Award uitgereikt in Suriname

Suriname is de geboorteplaats van kaseko en deze muziekstijl is heel uniek voor ons land. Vanwege de belangstelling in het Caribisch gebied en Cuba wil minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme meer doen met kaseko en het weer tot een traditie maken voor de samenleving. De bewindsman wil daarom een samenwerking aangaan met personen en organisaties, die een bijdrage leveren aan de kaseko met als doel te zorgen voor de bloei van kaseko en toerimse.

De HI&T-minister heeft in dit kader op vrijdag 31 januari 2020 de Memre Kaseko Award uitgereikt aan de heren John Jones en Rudi Spa, die zich onder andere hebben in gezet voor de Surinaamse muziek. De heren genoten zichtbaar van het houtsnijwerk gemaakt door kunstenaar Harry Pinas voor Roseternal media.

Vóór de overhandiging van de awards, gaf Rosita Leeflang directeur van Roseternal Media een korte biografie van beide heren.

De minister bij de overhandiging – Tekst gaat hieronder verder:

John Jones staat bekend om de nummers Bana Bong en Gran Srieka. Zingen begon voor John al in de schoolbanken en was hij net als vele anderen die in de jaren 70 een gooi deed naar de overwinning bij het Peace Forever Scholieren Songfestival. In de jaren 70 en 80 klinkt de frisse stem van John Jones met backing van The Action Stars in de vele huiskamers in Surinamers. Zijn stem bijschaven deed hij dankzij Walther Leerdam en John Nelom, de mannen van het MaranathaMannenkoor. Zich inzetten voor de Surinaamse muziek begon toen hij zich aansloot bij Naks Kawina Band, waar andere grote namen als Alex Villevoort en Wilgo Baarn reeds hun krachten gaven. Toen werd er zonder microfoons en versterkers gezongen. Zie daar de reden voor de super krachtige stem, tot nu toe.

Rudi Orlando Spa werd op 13 september 1952 geboren te Paramaribo met als ouders Olga Celine Louise Krolis en Cornelis Rudolf Spa. Leeflang zegt hem te kennen als schuif trombonist en de man aan wie zij bijna alles kan vragen over de kaseko. Bijna alles, omdat hij haar soms na lang en diep nadenken toch door verwijst naar een andere kenner. Haar kennismaking met Spa kwam via de groep Orchestra Alafa, waarvan hij de oprichter is en dus al langer dan 23 jaar de orkestleider is. Zijn sporen zijn echter van lang daarvoor met andere kaseko bands als Dynamics Stars en Super DynamicStars. Met Alafa ging hij ook buiten de grenzen. Vers is nog in het geheugen 2013. In het kader van de EmancipationCelebration van het eiland Trinidad & Tobago trad de groep er op, samen met een zestal danseressen. Een doorslaand succes als wij de berichten mogen geloven. Ook in Frans Guyana en Curaçao is er kennis gemaakt met deze groep. Rudi Spa is ook menens de kaseko buiten de grenzen te brengen.

Heel veel jongeren denken dat kaseko dood is, vanwege de geringe informatie, maar kaseko is niet dood. Het moet nieuw leven ingeblazen worden, benadrukte minister Tsang. Er zal gebruik worden gemaakt van workshops en concerten om deze muziekstijl te promoten.