Bankiers: ‘Van Trikt hoofdverantwoordelijk voor verduistering USD 100 miljoen’

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) wijst de voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, aan als hoofdverantwoordelijke voor de verduistering van circa USD 100 miljoen. Dat zei de vereniging vanmorgen tijdens de persconferentie in Paramaribo.

Volgens de bankiers is Van Trikt degene die de leiding bij de moederbank had, de besprekingen met vertegenwoordigers van de banken voerde en hun verkeerde informatie voorschotelde over de stand van de valutakasreserve.

De bankiers zeggen dat ze tot nu toe niet weten wat er met de iets meer dan 100 miljoen US dollar uit de valutakasreserve is gedaan door de Centrale Bank. Dat slaat haaks op een uitspraak van vice-president Adhin, die vrijdag zei dat de Centrale Bank afspraken heeft gemaakt met de commerciële banken over het gebruik van hun kasreserves.

Adhin zou hebben toegegeven dat de regering de ongeveer USD 100 miljoen kasreserve van de banken gebruikt zou hebben voor het importeren van consumptie importen, het doen van interventies op de valutamarkt en noodzakelijke investeringen.

Intussen blijft de Surinaamse regering zwijgen. Volgens vice-president Adhin zou de regering zaterdag met een verklaring komen, maar vandaag (twee dagen later) is er nog steeds geen reactie.

Vandaag werd ook bekend dat het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is begonnen met een stafonderzopek naar vermoedelijke strafwaardige handelingen die zijn gepleegd op de CBvS.