Komst van Russische helikopter naar Suriname roept vragen op

Afgelopen donderdag kwam deze helikopter aan op de Johan Adolf Pengel luchthaven op Zanderij. Het zou gaan om een grote Russische twin-turbine transporthelikopter, die ook ingezet kan worden als gevechtshelikopter. Wat de helikopter in Suriname komt doen is vooralsnog niet duidelijk.

Het gaat om de Mil Mi-8 een toestel dat werd ontwikkeld als transporttoestel, maar in toenemende mate gebruikt voor militaire gevechten. Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, zegt in een gesprek met Starnieuws dat het zorgwekkend is dat er vlak voor de verkiezingen nu opeens Russische helikopters naar Suriname zijn gebracht.

“Vorig jaar werden er diverse overeenkomsten gesloten tussen Suriname en Rusland, waaronder een militaire samenwerkingsovereenkomst. Of de komst van deze helikopter hiermee te maken heeft is onbekend. Er leven tal van vragen en de geheimzinnigheid hierover moet snel ophouden” aldus Santokhi tegenover Starnieuws.

De komst van dit Russisch militair materiaal is voor zijn partij aanleiding om opnieuw opheldering te vragen aan de regering. Of de regering daarop een duidelijk antwoord zal geven is nog maar de vraag.

FOTO: (c) RavB – Met dit transportvliegtuig werd de heli naar Suriname gebracht