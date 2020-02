De West: ‘Niet USD 100 miljoen maar USD 250 miljoen verdwenen bij CBvS’

Opmerkelijk bericht zaterdag in de doorgaans goed geïnformeerde Surinaamse krant ‘De West’. De redactie van de krant meldt dat zij uit zeer betrouwbare bancaire kringen heeft vernomen dat er niet USD 100 miljoen, maar een bedrag van USD 250 miljoen is verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) maakte eerder deze week in een persbericht bekend, dat de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet is nagekomen. De aanwezige liquide internationale reserves, bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken.

Volgens De West gaat het niet alleen om deze eerder genoemde USD 100 miljoen aan kasreserve, maar ook om USD 100 miljoen termijndeposito’s en USD 50 miljoen aan swaps en vrije deviezen. Hoe de krant aan deze specifieke informatie komt is niet bekend.

Dit weekend gaf de Surinaamse vice-president Adhin aan dat de USD 100 miljoen kasreserve gebruikt is om onder andere aardappelen, uien en andere basisgoederen mee te bekostigen. DSB topman Coutinho noemde de uitspraken van vp Adhin ‘nonsense’.

De Surinaamse overheid zou zaterdag met een duidelijke verklaring naar buiten komen maar dat is tot op het moment van schrijven (22.15u) niet het geval geweest.