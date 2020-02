Aangetroffen lichaam Zwampweg is van 16-jarige jongen

Het lichaam dat deze week werd aangetroffen aan de Zwampweg in Lelydorp, is van de 16-jarige Dion Beeldstroo. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag. De jongen, die 5 kilometer van de vindplaats woonde, was donderdagavond als vermist opgegeven bij de politie van Lelydorp.

Via Facebook werden gruwelijke foto’s van het lijk, dat een schotwond vertoonde in de wang, verspreid. Toen de familie deze foto’s zag besloot ze naar het lijkenhuis te gaan alwaar de jongen werd geïdentificeerd, schrijft de krant.

Volgens dWT heeft het onderzoek tot dusver geen verband aangetoond tussen de dood van de jongen en een inbraak waarbij een ondernemer aan de Libanonweg schoten door een gesloten deur loste op rovers.

Voor de familie is het nog een raadsel hoe Dion, die in leven doelman van FC Flamingo was, aan zijn einde is gekomen.