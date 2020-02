Gedetineerde (19) verhangt zich in Surinaamse gevangenis Santo Boma

Een gedetineerde heeft zich vrijdagmiddag verhangen in de Surinaamse gevangenis Santo Boma. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 19-jarige Jurmain M. die vorig jaar in verzekering werd gesteld.

De redactie verneemt verder dat de man vrijdagmiddag om 12.30u hangend aan een touw werd aangetroffen in de bekendste gevangenis van Suriname. Een ingeschakelde arts stelde vast dat de man overleden was door ophanging.

M. zat in de gevangenis vanwege mishandeling, poging tot zware mishandeling en bedreiging. De aanleiding voor zijn actie is niet bekend. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.