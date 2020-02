Eerste multiculturele uitvaartcentrum van Nederland geopend in Amsterdam

Vandaag is na meer dan zes jaar het multiculturele rouwcentrum in Amsterdam Zuidoost geopend. Dit multifunctionele afscheidshuis is een plek voor uitvaarten voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of achtergrond. En dat kan met eigen muziek, eigen eten, eigen rituelen en eigen rouwbeklag. Het is het eerste multiculturele uitvaartcentrum van Nederland.

Het Afscheidshuis is ontworpen samen met mensen van verschillende culturen, religies, achtergronden en gemeenschappen in Zuidoost. Daarmee biedt het uitvaartcentrum voor alle bewoners van Amsterdam en omstreken mogelijkheden om hun uitvaart naar wens te organiseren.

“Elke cultuur heeft zijn eigen gebruiken. Die krijgen hier alle tijd en ruimte. Mensen kunnen dansen en zingen of een wake houden van één of zelfs twee etmalen” aldus een woordvoerder van initiatief­nemer Yarden. Zo is er een uitbundig versierde Ghanese kamer met knipperende lichtjes maar ook een Hindoestaanse kamer waar alle benodigdheden klaarliggen voor het vuuroffer.

In het gebouw zijn meerdere keukens aanwezig, met een sterkere luchtafzuiging dan in de meeste rouwcentra, voor de meest geurige gerechten uit de diversiteit aan keukens. Bij de ruimte op de toiletten is rekening gehouden met grote gewaden en omvangrijke hoofddeksels en de geluidsinstallatie kan worden afgestemd op ingetogen diensten, maar ook op hoge decibels.

In het Afscheidshuis krijgen de eeuwenoude rituelen hulp van de moderne techniek. Hiervoor is er in de grote zaal een videosysteem dat het mogelijk maakt dat familie, vrienden en kennissen in bijvoorbeeld Suriname de plechtigheid rechtstreeks kunnen volgen.

Tot slot kunnen nabestaanden de overledene naar eigen inzicht verzorgen of bewassen en zich terugtrekken in een eigen (gebeds-)ruimte.