Woordenwisseling over uit huis zetten vrouw eindigt in dodelijke steekpartij

Een 27-jarige in Suriname woonachtige Haïtiaanse man, die zijn partner uit huis wilde zetten, heeft woensdagavond een 37-jarige landgenoot doodgestoken na een woordenwisseling en vechtpartij hierover. De dader hield op die bewuste woensdag zijn partner voor dat zij het huis moest verlaten waarna hij weg ging.

Toen hij in de avonduren terug keerde en zag dat de vrouw nog in het huis was, zette hij haar kledingstukken buiten het huis ten einde haar te dwingen om weg te gaan. Het latere slachtoffer vond deze handelswijze van de man, om zijn partner in de late avonduren uit huis te zetten, niet correct.

Er ontstond eerst een woordenwisseling tussen de twee mannen, waarna zij met elkaar op de vuist gingen. De 27-jarige man liep na dit gevecht naar zijn auto en haalde daaruit een mes te voorschijn. Met dat mes bracht hij de 37-jarige man ettelijke steekverwondingen toe in ondermeer zijn bovenlichaam.

De steekpartij vond plaats nabij de kruising van de J. Lachmonstraat en Brokopondolaan. Na zijn daad verliet de dader de plek om kennelijk uit handen van de Surinaamse politie te blijven. De politie van het bureau Uitvlugt kreeg van het Command Center de melding van een steekpartij met dodelijk afloop op de boven vermelde locatie.

De wetsdienaren deden de plek van het gebeuren aan, alwaar zij het levenloze lichaam van het slachtoffer aantroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast meldt het Korps Politie Suriname in een officieel persbericht.

Na enige tijd meldde de dader zich aan bij de politie met een mes en een houwer in zijn bezit. De man, Nikinson M., verklaarde dat het slachtoffer zich met de houwer had bewapend terwijl hij dat mes als wapen had. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Nikinson M. in verzekering gesteld en de twee scherpe voorwerpen zijn in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer Juanvin Getho, is na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De afdeling Kapitale Delicten van de politie zal belast worden met het nader onderzoeken van deze zaak.