Nep bericht over aanwezigheid Corona virus in Suriname verspreid

Het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft zojuist gereageerd op een nep bericht dat momenteel via Whatsapp en ander sociale media kanalen wordt verspreid. In een voicebericht wordt gezegd dat er 3 chinezen aan de Gompertstraat zouden zijn opgehaald die het virus zouden hebben.

“Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid en het BOG is er niemand opgehaald, er zijn geen verdachte gevallen voor Coronavirus in Suriname anno 31 januari 2020. Met dit bericht willen we nogmaals benadrukken om alleen de berichten vanuit de officiële bronnen te volgen” aldus het officiële bericht van de Surinaamse overheid.

Indien u iets te melden heeft kunt u 24/7 contact maken via de BOG hotline op 178. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een persconferentie aan komt.