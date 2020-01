Moeder en twee kinderen dakloos na woningbrand te Leiding 21A

Een moeder en haar twee minderjarige kinderen zijn gistermiddag dakloos geworden nadat hun laagbouw houtenwoning te Leiding 21A compleet is verwoest door brand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding rond 12.00u. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat bij aankomst van manschappen van het Korps Brandweer Suriname er slechts kon worden nageblust.

De moeder was ten tijde van de brand niet thuis, maar de kinderen wel. Vermoedelijk hebben zij met vuur gespeeld waarna de woning in vlammen is opgegaan.

Het is nog niet bekend als de woning verzekerd was tegen brand. De politie heeft de zaak in onderzoek.