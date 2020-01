Man beroofd en verwond bij rotonde Van ’t Hogerhuysstraat

Een man is gisteravond rond 23.30u beroofd en verwond bij de rotonde van de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer liep bij de rontonde en plotseling werd overvallen door een rover. Het slachtoffer stribbelde tegen en werd daarbij door de crimineel gestoken met een scherp voorwerp in zijn rechter bovenarm.

Bij het tegenstribbelen werd de aangever ook geslagen in het gezicht en hield daarvan een barstwond over. Na de daad koos de rover het hazenpad. Het is vooralsnog niet bekend wat hij precies heeft buitgemaakt. Het is ook nog niet bekend hoe de verdachte de plaats heeft aangedaan en verlaten.

Het slachtoffer liep na de beroving richting haven opzoek naar hulp. Bij het kantoor van Newmont kreeg hij hulp van iemand, die meteen melding van het voorval maakte bij het Surinaamse Command Center. De politie van bureau Nieuwe Haven werd vervolgens gedirigeerd ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst van de wetsdienaren bleek dat het slachtoffer behoorlijk bloedde. Een ambulance werd ingeschakeld waarna het slachtoffer is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.