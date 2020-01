‘Vuurwerkspektakel Chinees Nieuwjaar mislukt door de wind’

Wat een waar vuurwerkspektakel moest worden op de Wijdenboschbrug in verband met het Chinees Nieuwjaar, is voor velen in een deceptie geëindigd. De organisatie heeft toegegeven dat de vuurwerkshow mislukt is en zegt dat de plotselinge harde wind op de Bosjebrug de grote boosdoener was.

Dat kwam gisteren naar voren tijdens een persconferentie in het DNA-gebouw, waarbij minister Stephen Tsang, districtscommissaris Mike Nerkust en Fariel Karamat Ali van Enigma Pyrotechnics aanwezig waren. De persconferentie was onderdeel van een evaluatie van de viering van het Chinees Nieuwjaar in Suriname.

“De wind heeft ons compleet verrast. We hadden wel rekening gehouden met windvlagen, maar niet met zo een plotselinge harde wind” aldus minister Tsang. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich dat het massaal toegestroomde publiek niet heeft genoten van het vuurwerk dat door Enigma Pyrotechnics in elkaar was gezet.

De verschillende partijen gaan de handen ineen slaan om het volgend jaar helemaal anders te doen zei de minister. Tsang wil de vuurwerkshow afwisselen met een digitale lasershow en er een groot jaarlijks evenement van maken. (Foto: (c) Hedwig de la Fuente)