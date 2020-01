‘Cellenhuizen in Suriname raken overvol met criminelen’

De Surinaamse politie heeft in relatief kort tijd heel wat zware en ‘die-hard‘ criminelen aangehouden en vastgezet. De cellenhuizen in Suriname kunnen dit niet aan en raken overvol. Dat zegt korpschef Roberto Prade tegen de Surinaamse krant Times of Suriname.

“De cellenhuizen kunnen dit allemaal niet behappen, maar we kunnen die mensen ook niet in de samenleving laten” zegt Prade tegen de krant. Het gaat daarbij om mannen die gewoonweg een beroep hebben gemaakt van het criminele gedrag of crimineel handelen, zegt de Surinaamse korpschef.

Volgens Prade is de positieve kant van het verhaal dat er sprake zou zijn van een daling van berovingen, inbraken en overvallen. Uit de statistieken van de afgelopen drie jaar zou blijken dat alle drie misdrijven in 2019 zijn afgenomen ten opzichte van 2017.