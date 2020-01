Aangetroffen lijk in goot is mogelijk van beschoten rover Libanonweg

Het lijk dat dinsdagochtend werd aangetroffen in een goot aan de Zwampweg in het ressort Lelydorp, wordt in verband gebracht met een misdrijf. Het gezicht van het ontzielde lichaam vertoont namelijk een schotverwondig verneemt de redactie van Waterkant.Net van bronnen rondom het onderzoek.

De politie houdt ook rekening met het feit dat de omgekomen man mogelijk één van de rovers is, die afgelopen vrijdag samen met drie anderen gepoogd heeft de eigenaar van een veebedrijf te beroven in zijn woning aan de Libanonweg. Daarbij werden de rovers verrast omdat de bewoner vanuit zijn kamer tal van keren schoot op de deur. Naar Waterkant verneemt zijn er meer dan 20 schoten gelost.

De dood aagetroffen man zou mogelijk tijdens de beschieting zijn geraakt door een kogel in het gezicht. Zijn companen zouden hem toen later hebben achtergelaten of gedumpt aan de Zwampweg.

De verschillende afdelingen van het Korps Politie Suriname zitten strak op de zaak van het aangetroffen lijk. De Surinaamse politie heeft de ontdekking inmiddels ook al officieel bevestigd. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.