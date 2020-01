Blokland tegen Mansaram: ‘Zorg ervoor dat je jouw kop houdt over Chan’

Het wordt zo zoetjes aan verkiezingstijd, dus de verhitte discussies laaien weer op. Dat bleek gisteren op Facebook waar VHP’er Dini Blokland ongekend hard heeft uitgehaald naar NDP’er Sharmila Mansaram, na diens uitspraken over de Surinaamse VHP. Mansaram gaf tijdens Bakana Tori afgelopen week op radio SRS onder andere aan dat VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi andere bevolkingsgroepen zou gebruiken om zodoende president van Suriname te worden.

Blokland diende haar van repliek en zei daarbij dat het juist de NDP is die Mansaram gebruikt. Volgens Blokland ‘moet NDP’er Mansaram zichzelf bewijzen aangezien zij minister wil worden‘. Santokhi brengt volgens ‘ma Dini’ verandering van het oude naar het nieuwe. Mansaram zit volgens haar nog in die roes van ik ben Hindoestaan, jij Creool.

Tegen Mansaram die vroeger bij de VHP zat en de motor is achter NDP platform Faya Pepre Nieuws zegt Blokland: “Vergeet niet dat je jou rok omhoog getild had en jou kont had laten zien in het parlement aan de NDP’ers. Dat gaan ze jou betaald zetten! Wat weet je van de NDP, die racisten daar, de rode negers? Die zwarten die meepraten, die zijn de kruimeldiefjes“, schrijft Blokland in het bericht dat ook hieronder te lezen is.

Aan het eind van het bericht deelt ‘ma Dini’ aan Mansaram mee dat zij haar kop moet houden over Chan samen met Cliff. “Zorg ervoor dat je jou kop houd, over Chan! en die Cliff. Anders maak ik jullie tot moes, gelijk de vloer, dan mag hij me aanklagen. Ik wil zien dat iemand mij zegt dat het laster is. Stelletje sukkels allemaal“, schrijft Blokland.

De toon is hiermee gezet! Hieronder een deel van het intervieuw in Bakana Tori waar Mansaram praat over de VHP:

Het bericht van Blokland op Facebook.