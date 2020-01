Auto ramt en breekt EBS stroompaal na aanrijding

Bij een verkeersongeval aan de Hendrikstraat in Suriname heeft een auto maandagavond een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geramd. De paal brak hierdoor in tweeën en de stroom in de omgeving viel uit.

Het ongeval vond rond 20.50u plaats op de hoek van de Hendrik- en de Terencestraat. Het voertuig dat tegen de mast aankwam reed over de Terencestraat en wilde de Hendrikstraat oversteken om in de Sarilaan te gaan.

Bij die gelegenheid zag hij niet dat er een voertuig met volle vaart over de Hendrikstraat kwam aangereden richting Tweede Rijweg, met als gevolg een botsing.

Door de botsing kwam de veroorzaker met zijn voertuig tegen de stroompaal aan. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Het Command Center kreeg reeg de melding en dirigeerde de politie van bureau Uitvlugt ter plaatse voor onderzoek

Het ander voertuig.