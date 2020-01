Zwerver bij oversteken Martin Luther Kingweg geschept door auto

Een zwerver is vannacht iets na 00.00u geschept door een personenauto aan de Martin Luther Kingweg toen hij de weg overstak. De man raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Het ongeval gebeurde tegenover GOw2 Latour. De autobestuurder reed over de Martin Luther Kingweg richting Latour. Vernomen wordt dat hij het slachtoffer laat heeft opgemerkt. De bestuurder remde krachtig af maar kon het ongeval niet voorkomen.

De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en stuurde bureau Latour af op de melding. Uit onderzoek ter plaatse is komen vast te staan dat de bestuurder niet onder invloed van alcohol verkeerde en wel in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Het slachtoffer heeft een barstwond aan zijn hoofd opgelopen. Daarnaast heeft hij ook enkele schaafwonden over het lichaam overgehouden van het voorval. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.