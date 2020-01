Zwerver bloedend langs de weg aangetroffen te Abrabroki

Een zwerver is vanmorgen rond 09.00u bloedend zonder broek langs de Bolletriestraat te Abra Broki in Suriname aangetroffen. Het slachtoffer bloedde bij zijn achterste en naast zijn hoofd.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie van bureau Nieuwe Haven ter plaatse voor onderzoek. Volgens buurtbewoners is de man gisteravond nog gezien met een broek aan.

Een ambulance werd ingeschakeld waarna de man is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. Het is nog onduidelijk als de zwerver misbruikt of verwond is en daarna in hulpeloze toestand is achtergelaten.

Op social media gaan foto’s en video’s van de man in hulpeloze toestand viraal waarbij er beweerd wordt dat hij misbruikt is geworden. De politie is bezig met het onderzoek om precies te achterhalen wat er is gebeurd.