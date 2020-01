Staatsolie reageert op bericht over ‘plannen om offshore aandelen in block 58′ te verkopen’

De leiding van het Surinaamse oliebedrijf Staatsolie en de vakbond bij het bedrijf hebben donderdag een gezamenlijke memo uitgegeven, met betrekking tot een bericht dat afgelopen week via social media werd gedeeld. In dit bericht wordt gesteld dat er plannen zouden zijn om ‘de offshore aandelen in block 58’ (waar onlangs olie werd gevonden/red.) te verkopen. Staatsolie noemt het verspreidde bericht vals en zegt hierover:

“Bond en directie wensen te benadrukken dat Staatsolie de belangen van de werknemers, het bedrijf en in het bijzonder Suriname, onder alle omstandigheden voorop zal stellen, hetgeen betekent dat de natuurlijke hulpbronnen van het land zodanig ontwikkeld zullen worden dat de voordelen hiervan voor zowel de huidige als de toekomstige generaties gegarandeerd blijven.”

Volgens het verspreidde bericht zou 20% van de aandelen van het bedrijf in ‘block 58’, voor een appel en een ei verkocht worden aan Chinezen. De VHP reageerde eerder ook hierop door te stellen dat de verkoop van de aandelen maar één doel zou hebben en wel om nog snel voor de verkiezingen te ‘cashen’ uit de offshore olievondst.

“Het risico is reëel aanwezig dat het 20% belang van Staatsolie voor een appel en een ei wordt verkocht, net zoals Staatsolie zelf in 1998 voor een habbekrats van de hand zou worden gedaan. De VHP zal dit echter niet toestaan en houdt elke ontwikkeling hieromtrent scherp in de gaten” aldus de politieke partij onlangs in een officieel persbericht.