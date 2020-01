Politie houdt weer mensen aan die drugs via post proberen te versturen

Sommige mensen in Suriname blijven het proberen: drugs via de post proberen te versturen. Vaak gaat het om kleine hoeveelheden en krijgen de verzenders heel weinig betaald. Het gaat in vrijwel alle gevallen om drugs in dozen, welke ter verzending zijn aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo.

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben op donderdag 16 januari drie verschillende aanhoudingen verricht ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen. Een van hen is de 19-jarige Ketura, E. Zij heeft vermoedelijk op 15 oktober 2019 en dinsdag 7 januari 2020 twee dozen ter verzending aangeboden. Tijdens controle door de douane recherche werd er in beide dozen cocaïne aangetroffen. Voor deze dienst ontving de postverzenster voor beide dozen een bedrag van SRD 510.

Twee andere postverzenders, de 22-jarige Jomuel, A. en de 43-jarige Astrid, G. hebben zich op 16 januari eveneens aangemeld op het bureau van de Narcotica Brigade. Zowel Jomuel als Astrid hebben afzonderlijk op zaterdag 19 oktober 2019 een doos ter verzending gepost. Tijdens controle vond de douane recherche in de doos van Jomuel 74 gram cocaïne en in die van Astrid 113 gram cocaïne.

Beide postverzenders werden opgespoord op hun woonadressen, maar niet aangetroffen. Na te zijn ontboden meldde het tweetal zich aan. Volgens verklaring van Jomuel heeft hij de doos voor iemand gepost. Hij ontving een voorschot van 50 euro en moest nog 200 euro in ontvangst krijgen.

In alle drie gevallen droeg de douane recherche de dozen met de drugs over aan de Narcotica Brigade voor nader onderzoek. Ketura, Jomuel en Astrid zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze drie zaken duurt voort meldt het Korps Politie Suriname.