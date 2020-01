CY Coffee morgen weer open; klanten kunnen via camera kijken in keuken

Het bekende ontbijt- en brunchrestaurant CY Coffee, dat was gesloten vanwege een zeer onhygiënische situatie, is vanaf morgen (zondag 26 januari) weer open voor het publiek.

Naast een grondige schoonmaak van de zaak heeft de directie ook twee interne maatregelegen genomen. Zo kunnen klanten nu meekijken in de keuken, via een live camera die geplaatst is naast de bar. Daarnaast is er ook een klachten- en ideeëbus aan de muur naast de toegangsdeur geplaatst.

CY Coffee heeft een dag na de sluiting op Facebook gereageerd op de sluiting van de zaak door de Surinaamse bestuursambtenaren. Daarbij gaf het restaurant in Suriname als eerst aan dat zij de autoriteiten zeer erkentelijk zijn voor het bezoek en het feit dat ze scherp in de gaten worden gehouden over de wijze waarop zij het keukenvet saneren.

Daarnaast werd in de reactie ook aangegeven waarom vooral aan de buitenkant van de keuken een zeer onhygiënische situatie is aangetroffen. “In onze ijver om steeds het beste en meest hygiënische in de keuken voor u klaar te maken, zijn wij inderdaad vergeten hoe onze sanering buiten de keuken zou moeten plaatsvinden”.

De reactie van CY Coffee heeft voor veel ophef gezorgd, omdat volgens de vrijgegeven foto’s niet alleen buiten de keuken, maar ook binnenin een zeer onhygiënische situatie is aangetroffen.