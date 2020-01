Uitbreiding van het te beplanten areaal te Alliance

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft afgelopen weekend wederom een bezoek gebracht aan het staatsbedrijf Alliance. Daarbij heeft de bewindsman samen met zijn staf gekeken naar de mogelijkheid van de uitbreiding van het te beplanten areaal. Parmessar heeft toen aangegeven dat er genoeg grond over is om tot uitbreiding over te gaan van de activiteiten.

Op maandag 20 januari heeft de minister samen met zijn staf het idee voor uitbreiding van het areaal besproken. De staf heeft het idee uitgewerkt waarna het besluit is genomen om inderdaad tot uitbreiding over te gaan. Bij het bezoek heeft de minister ook de nieuwe aanplant bezichtigd die bestaat uit 10 hectare kokos, 5 hectare oker en een areaal van 5 hectare bestemd voor het verbouwen van pompelmoes. De gewassen zullen in eerste instantie geleverd worden aan de lokale markt.

Tijdens een bezoek in september 2019 aan Alliance, heeft Parmessar aangegeven, er alles aan te doen om het staatsbedrijf die plaats van weleer te geven. Sindsdien heeft hij er alles aangedaan om dit te verwezenlijken, van gewasdiversificatie tot personeelszaken en huisvesting. De minister wil zoveel als mogelijk zijn gegeven woord waarmaken, ook omdat hij Alliance een warm hart toedraagt.

Volgens Parmessar moet Alliance weer die plaats van weleer innemen. Het samengaan van de publieke en private sector in Suriname is iets dat hij nastreeft. Surinaamse particulieren die een goed plan hebben en daadwerkelijk iets willen betekenen voor Alliance, zullen ook in staat worden gesteld activiteiten aldaar te ondernemen. Er worden momenteelt ook plannen opgesteld om de agro toerisme aldaar gestalte te geven.

Studenten in deze sector mogen zich eveneens aanmelden bij het ministerie en of Alliance om samen na te gaan hoe hieraan invulling gegeven kan worden, meldt LVV.