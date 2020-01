Training verantwoord gebruik van pesticide voor houtsector

Gedurende drie dagen en wel van 21 tot en met 23 januari, zijn medewerkers van Surinaamse houtexportbedrijven getraind in het gebruik van Aluminium Fosfide door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De pesticide wordt gebruikt voor het vergassen van houtsoorten en bulkrijst die worden geëxporteerd. De training is verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen in het SAIS gebouw op het terrein van LVV.

Gedurende de training is aandacht besteedt aan het verschil tussen ziekte en plagen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticide, opslag en gebruik van Aluminium Fosfide en de Triple Rinse techniek. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruid of organismen te bestrijden. Voor het gebruik van alle soorten pesticiden (ook huishoudpesticiden als muskietenkaars en insectenspray) geldt steeds dat men verantwoord omgaat ermee, gezien het ook schadelijk is voor mens en milieu.

Om de regulering ter hand te nemen zal vanaf 1 februari 2020 de aankoop van aluminium fosfide alleen mogelijk zijn met een bon verstrekt door het ministerie van LVV. De winkeliers hebben hieraan hun medewerking toegezegd. Aluminium Fosfide wordt gebruikt om te voorkomen dat insecten meegaan naar het land, dat de houtsoorten en bulkrijst importeert. “Het belang van ordening van het pesticidebeleid heeft invloed op ons exportgebeuren. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen de veiligheid in de waardeketen van de agrarische sector te garanderen”, aldus minister Rabin Parmessar.

De gezondheid van een ieder is van eminent belang en het ministerie van LVV zal zich blijven inzetten voor de awareness en ordening van pesticide in Suriname, meldt LVV.