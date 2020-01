Tiener met 72 cocaïnebolletjes in onderbroek aangehouden

Een 17-jarige jongen is gisterochtend bij de politie controle post te Stolkersijver aangehouden met 72 cocaïnebolletjes in zijn onderbroek. De tiener zat op de achterbank van een auto die onderweg was naar Albina.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat manschappen van het Regio Bijstand Team Oost bezig waren met een reguliere controle toen het voertuig arriveerde. Zij controleerde het voertuig en de passagiers. Bij fouillering van de tiener is gestuit op de drugs in zijn onderbroek.

De bolletjes hadden samen een gewicht van 600 gram. Bij ondervraging verklaarde de tiener dat hij de drugs zou smokkelen naar Frans-Guyana. Van wie de 17-jarige de drugs heeft gehad en voor wie die gebracht moest worden wist hij niet te vertellen.

De tiener is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De Narcotica Brigade in Suriname is belast met het verdere onderzoek.