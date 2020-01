Slordig en zeer onhygiënisch bar-restaurant in ressort Kwatta gesloten

Bestuursambtenaren van het districtscommissariaat Wanica-Noordwest hebben vandaag een bar–restaurant in het ressort Kwatta gesloten. Dit nadat een inval gepleegd is en de ambtenaren gestuit zijn op misstanden die van dien aard waren, dat er onmiddellijk overgegaan moest worden tot sluiting van de zaak in Suriname.

De vergunninghouder is gesommeerd de zaak grondig schoon te maken en als blijkt dat na hercontrole de zaak opgeruimd en schoon is, zal deze wederom worden opengesteld voor het publiek. Ook moet hij zich ook aanmelden op het commissariaat voor het betalen van de opgelegde boete.

Niet alleen kleine eethuizen lappen de regels aan hun laars. Dinsdagmiddag is het bekende ontbijt- en brunchrestaurant CY Coffee ook gesloten vanwege een zeer onhygiënische situatie. In een verklaring gaf het restaurant aan dat vanwege de inzet in de keuken, zij vergeten waren om erbuiten schoon te maken.