Lijk dat werd afgevoerd zonder politie te melden over dood in beslag genomen

De Surinaamse politie heeft het ontzielde lichaam van een manspersoon, welk midden in de nacht was afgevoerd zonder de politie op de hoogte te stellen van de dood van de man, in beslag genomen. Dit in overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname.

Deze opmerkelijke gebeurtenis vond plaats nadat in de late avond van maandag 6 op dinsdag 7 januari het lijk van een manspersoon, die in zijn woning het leven liet, via een uitvaart bedrijf werd afgevoerd. Dit gebeurde nadat een arts de dood officieel had vastgesteld, maar zonder dat de politie was verwittigd.

Conform de vigerende wettelijke regelingen en protocollen, moet ten alle tijde melding bij de politie gedaan worden van iemand die thuis komt te overlijden. De politie van het bureau Kwatta heeft daarom in de vroege ochtend van dinsdag 7 januari het ontzielde lichaam van een manspersoon, na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

Nadat is gebleken dat er geen sprake is van misdrijf, is het lijk door de autoriteiten wederom afgestaan aan de nabestaanden ter begrafenis.

Het Korps Politie Suriname doet een beroep op de samenleving om meldingen over overlijden thuis vroegtijdig door te geven, zodat ongerief als hierboven aangegeven kan worden voorkomen.