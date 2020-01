WHO beslist vandaag over uitroepen noodtoestand om Coronavirus; Suriname ook alert

In China zijn momenteel 571 mensen besmet met het coronavirus, dat zich over de wereld verspreidt vanuit de Chinese miljoenenstad Wuhan. Ook de autoriteiten in Suriname zijn alert, zegt een woordvoerder van de afdeling International Health Regulation op het ministerie van Volksgezondheid (VG) aan de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Met de viering van het Chinees Nieuwjaar zaterdag wordt verwacht dat toeristen, in het bijzonder uit China, naar Suriname zullen komen. Maar de woordvoerder is er zeker van dat er op dit moment geen gevaar dreigt en dat de gemeenschap niet in paniek hoeft te raken. “Er zijn geen rechtstreekse vluchten zijn van China naar Suriname. Dus de reizigers zouden in feite wel gescreend moeten worden op één van de andere airports” zegt hij tegen dWT.

Suriname werkt samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (Paho) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en volgt ook hun richtlijnen. Overigens beslist de WHO vandaag (donderdag) of de internationale noodtoestand moet worden uitgeroepen vanwege het coronavirus, dat zich over de wereld verspreidt vanuit de Chinese miljoenenstad Wuhan.

Van het Chinese coronavirus is vandaag na onderzoek duidelijk geworden dat het zeer waarschijnlijk is ontstaan in slangen.