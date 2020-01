Re-Play voor het eerst in voltallige originele setting in Suriname

De Nederlandse groep Re-Play is in februari voor het eerst in voltallige originele setting in Suriname. De beste Harmonie zangers met Surinaamse roots met al hun nummer 1 hits zijn op 14 en 15 februari samen met de Surinaamse zangeres Nisha Madaran te zien op de Valentine shows.

Op Valentijnsdag 14 februari gaat het om een dinershow in KKF (reserveren vooraf verplicht) en dat wordt een avond vol TOP entertainment met lekker eten en drinken, comedy, love songs en als hoofdact Nisha Madaran en haar hits & Re-Play met hun hits… en als Valentine special: een Valentine song die Nisha speciaal gemaakt heeft in collaboratie met Re-Play met de naam “Mijn Ware Liefde”.

Op 15 febr is er een Valentine Theatershow in de prachtige schouwburg van het nieuw gebouw van Assuria met ook veel entertainment, comedy, gezelligheid, snacks en drankjes en love songs van de top artiesten Nisha Madaran & Re-Play.