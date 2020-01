Pas in gebruik genomen nieuwe gymzaal Ritfeldschool beklad

De nieuwe gymzaal van de Ritfeldschool in Suriname, die op maandag 20 januari feestelijk in gebruik is genomen, is nauwelijks vier dagen later beklad. Op vier muren aan de buitenkant van het gebouw, is er gespoten met een zwarte spuitbus.

Directeur van de school, Janice Fraser, betreurt het dat overgegaan is tot het bekladden van het gebouw. “Het is vreselijk. De gymzaal is pas vier dagen geopend en het is triest om te zien wat er al met het gebouw is gedaan”.

Fraser zegt dat leerlingen de situatie vanmorgen hebben aangetroffen, waarna zij alarm hebben geslagen bij de schoolleiding. Het gaat om de muren van de straatzijde welke zijn beklad.

De school heeft bij de politie van bureau Uitvlugt melding gemaakt over het voorval. De wetsdienaren kwamen ter plaatse en hebben de aangifte opgenomen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.