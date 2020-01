Nigeriaanse superster Burna Boy in Suriname op 29 februari

Op zaterdag 29 februari 2020 is de Nigeriaanse superster Burna Boy live te zien in Suriname. Het optreden van deze 28-jarige artiest, wiens echte naam Damini Ebunoluwa Ogulu is, vindt plaats in het André Kamperveen Stadion te Paramaribo.

Burna Boy brak na de release van zijn single Like To Party in 2012 door. In 2014 won hij de MTV Music Award voor Best New Act, én de Nigerian Entertainment Award voor Best Album of the Year. Hij staat bekend om zijn aanstekelijke songs als Ye, Hallelujah, en On The Low (hierboven).

In juli 2019 bracht hij zijn nieuwste album uit getiteld ‘The African Giant’. Onder deze naam toerde hij ook door heel de wereld. Volgende maand is hij naast Suriname ook te zien in Italië, Frankrijk en Kopenhagen.

Met dit Surinaamse concert, dat georganiseerd wordt door Hardcore Entertainment en Black & Sexy Events, doet Burna Boy voor het eerst Zuid-Amerika aan. De kaartverkoop gaat vrijdag van start en kaarten zijn als Early Bird voor slechts 75 SRD te koop.