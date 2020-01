LVV-minister voert voorlichting district Saramacca op

In opdracht van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de landbouwvoorlichting in het district Saramacca opgevoerd.

De landbouwers worden gewezen op onder andere het verantwoord gebruik van pesticiden. Hierover worden tijdens de bezoeken ook folders verstrekt. Ook worden er gesprekken gevoerd over de uitvoering van de Good Agriculture Practices (GAP). Eveneens worden de landbouwers van advies voorzien en bij eventuele vragen van hen, wordt samen bekeken hoe het e.e.a. het best aangepakt kan worden. De agrariërs in Suriname die tot nu toe bezocht zijn, worden ook ingelicht over bermbeplanting.

Tot nog toe is gebleken dat men goed gebruik maakt van de aanwezigheid van de landbouwvoorlichters. Ook de Surinaamse landbouwvoorlichters verruimen hun kennis tijdens deze veldbezoeken. Minister Parmessar blijft wijzen op de noodzaak van het zichtbaar zijn van de landbouwvoorlichters op het veld. Hij geeft aan dat de agrariërs de grote doelgroep is van het ministerie van LVV.

De juiste en tijdige rapportage is van cruciaal belang. Op grond van deze rapportage kan het ministerie nagaan als het beleid moet worden aangepast, meldt LVV.