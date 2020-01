Extra GAP-training voor agrariërs district Para

Tijdens het bezoek van minister Rabin Parmessar van ban Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn collega Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme aan Onverwacht op 11 januari, is er onder andere gesproken over het belang van trainingen. In dat kader heeft LVV gemeend een Good Agriculture Practice (GAP-training) te verzorgen op 21 jjanuari voor de agrariërs van Para. Deze training is gegeven door de landbouwvoorlichters van LVV.

Voor de training hebben 19 agrariërs zich opgegeven. De GAP-training is gestoeld op internationale eisen, die worden gesteld voor de verbouwing en de eindproducten binnen de landbouwsector. Na de GAP-training wordt men geacht de landbouw te kunnen uit te oefenen volgens internationale standaarden en normen.

Tijdens de training wordt geleerd om pesticide op de juiste manier te gebruiken. Ook wordt gewezen op de gevolgen voor de agrariër als de consument als deze niet op de juiste wijze worden gebruikt. De landbouwers wordt eveneens voorgehouden de bijbehorende Personal Protective Equipement( PPE) of beschermingskleding steeds te gebruiken. De GAP-training gaat ook in op registratie, transport en opslag van de producten.

In 2019 zijn meer dan 100 certificaten in Suriname uitgereikt aan deelnemers van GAP-trainingen. In het afgelopen weekend hebben de agrariërs van Alliance hun certificaat mogen ontvangen. Te Para hebben 20 personen deze training al gevolgd. De LVV-minister heeft laten weten dat de GAP-training ook in 2020 zal worden gegeven.

Het ministerie van LVV zal niet stoppen zolang niet alle Surinaamse agrariërs zijn getraind en de behoefte bestaat. Training is voor Parmessar noodzakelijk voor het verruimen van kennis. De GAP-training leidt naar veilig verbouwen van producten, effectief en efficiënt werken en verhoogde resultaten, meldt LVV.