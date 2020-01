CY Coffee: ‘Vanwege inzet in keuken vergeten erbuiten schoon te maken’

CY Coffee heeft vandaag op Facebook gereageerd op de sluiting van de zaak gistermiddag door bestuursambtenaren vanwege een zeer onhygiënische situatie. Daarbij geeft het restaurant in Suriname als eerst aan dat zij de autoriteiten zeer erkentelijk zijn voor het bezoek en het feit dat ze scherp in de gaten worden gehouden over de wijze waarop zij het keukenvet saneren.

Daarnaast wordt in de reactie ook aangegeven waarom vooral aan de buitenkant van de keuken een zeer onhygiënische situatie is aangetroffen door de Surinaamse bestuursambtenaren. “In onze ijver om steeds het beste en meest hygiënische in de keuken voor u klaar te maken, zijn wij inderdaad vergeten hoe onze sanering buiten de keuken zou moeten plaatsvinden”.

De reden heeft voor veel ophef gezorgd, omdat volgens de vrijgegeven foto’s niet alleen buiten de keuken, maar ook binnenin een zeer onhygiënische situatie is aangetroffen. Honderden mensen hebben inmiddels fel gereageerd op de reactie van CY Coffee. De reactie wordt daarbij massaal afgekeurd. Beweerd wordt dat nu de smerige situatie van de keuken aan het licht is gekomen, geprobeerd wordt om zaken te verbloemen en goed te praten.

CY Coffee neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat de smerige situatie is aangetroffen. Het bedrijf stelt elke klant in de gelegenheid om een inkijk te nemen in haar hernieuwde aanpak. Zij bedanken voor het helpen ontdekken van haar tekortkomingen. “Laten we ook het vertrouwen hebben dat dergelijke incidenten niet opnieuw zullen plaatsvinden. Nogmaals bedankt aan de overheidsdiensten voor het toezicht. Zo worden wij horecaondernemers steeds scherp gehouden. Dank voor uw zorg en toezicht”, aldus CY Coffee.