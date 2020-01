Academisch Ziekenhuis in Suriname neemt verbrandingsovens in gebruik

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft dinsdag 21 januari haar verbrandingsovens officieel in gebruik genomen. AZP-directeur, Claudia Marica-Redan, is zeer verheugd, omdat het ziekenhuis na lange tijd instaat is haar eigen vuil te verbranden. Zij is de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zeer erkentelijk dat hij binnen korte termijn gereageerd heeft op haar verzoek om het ziekenhuis ook in aanmerking te doen komen voor verbrandingsovens.

Minister Elias zei het belangrijk te vinden dat het ziekenhuis over verbrandingsovens beschikt, omdat medisch afval niet onverantwoord kan worden gedumpt. Voor de bewindsman is het de tijd om plannen te schrijven voor het duurzaam verwerken van medisch afval op landelijk niveau.

Voor het bedienen van de verbrandingsovens is er AZP-personeel getraind, dat op deze heugelijke dag hun certificaat ontving. De Surinaamse minister zei ervan verzekerd te zijn dat de getrainde personeelsleden de verbrandingsovens op verantwoorde manier zullen bedienen.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo beschikt over twee verbrandingsovens.