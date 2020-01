Suriname en India tekenen overeenkomst voor energie binnenland

Tijdens het staatsbezoek in 2018 van de president van India, Ram Nath Kovind aan Suriname is een kredietlijn van India ten behoeve van zonne-energie voor het binnenland aan Suriname aangeboden. Namens de Republiek Suriname werd de overeenkomst op 21 januari getekend door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad met de vertegenwoordiger van de Eximbank van India, Ajay Rana.

De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto en de ambassadeur van India in Suriname, Mahender Singh Kanyal. De uitvoering van het project zal 2 tot 3 jaren duren en ligt in handen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Via het Project Preparation Fund van India zijn vervolgens twee consultants aangetrokken die samen met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) een projectdossier hebben opgesteld, waarin opgenomen de energiebehoefte van vijftig dorpen uit het binnenland die binnen dit project van energie zullen worden voorzien. Dit dossier heeft geresulteerd in de leningsovereenkomst ‘Rural Electrification through Solar DG Hybrid PV Systems in 50 Remote Villages of Suriname’ voor een bedrag van US$ 35.8 miljoen met de EximBank van India.

Het doel van deze overeenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de inwoners van de vijftig dorpen alsook bevordering van sociaal-productieve ontwikkeling in de betrokken gebieden. Tevens zal dit project resulteren in het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof en het bevorderen van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie.

Toepassen van hernieuwbare energiebronnen zal bijdragen tot het beschikbaar stellen van betaalbare energie voor de totale Surinaamse bevolking. In dit project is ook een trainingscomponent opgenomen. Vermeldenswaard is dat het een concessionele lening betreft met een rente van ongeveer 3.5% per jaar en een grace periode van 5 jaren, meldt het ministerie.