Rover neergeschoten door politie in Suriname

De 29-jarige roofverdachte Arsinio S. is op vrijdag 17 januari tijdens zijn aanhouding door een politiekogel geraakt, nadat hij geen gehoor gaf aan de waarschuwingsschoten die gelost werden door de wetsdienaren.

De roofverdachte werd in zijn linker boven dijbeen geraakt. Per ontboden ambulance werd Arsinio afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Daar is hij onder politie bewaking opgenomen.

Deze verdachte werd vanaf december van het vorig jaar voor het plegen van een roofoverval in een supermarkt te Albina opgespoord, waarbij hij er vandoor ging met een groot geldbedrag in euro.

De winkelier is bij die overval bewerkt met een voorwerp op het hoofd. Het slachtoffer werd voor medische hulp vanuit Suriname overgebracht naar Frans-Guyana, waar er operatief moest worden ingegrepen. Arsinio werd aan de hand van camerabeelden in beeld gebracht.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Oost, meldt het Korps Politie Suriname.