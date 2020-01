Winkelier (19) slaat 13-jarig meisje ziekenhuis in met rubberen moker

De 19-jarige winkelier Jimmy L. is op vrijdag 17 januari door de politie van het bureau Livorno ingesloten voor mishandeling. Dit nadat hij een 13-jarig meisje met een rubberen moker sloeg op haar hoofd en zij ernstig gewond raakte.

Het slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisdende Hulp in Suriname voor medische behandeling. Zij is nu ter verpleging opgenomen op de kinderafdeling van het ziekenhuis

Na de melding van de mishandeling bij een supermarkt aan de Sir Winston Chruchillweg deden de politieambtenaren de plek aan voor onderzoek. Daar troffen ze het 13-jarig meisje meisje aan met verwondingen op haar achterhoofd.

Onderzoek wees uit dat Jimmy door tot nog toe onduidelijke redenen de tiener met de moker.een aantal slagen toebracht op haar hoofd. De verdachte werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het voorwerp is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jimmy hangende het onderzoek in verzekering gesteld.